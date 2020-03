Après les adieux de Zvone Boban le Milan veut clarifier l’avenir du plus rapidement possible Paolo Maldini. Le dt actuel n’a pas aimé le choix de traiter Ragninck sans le consulter, ni le renvoi de l’ex-partenaire. Elliott et l’annonce Gazidis aimerait son séjour dans un rôle plus petit e les contacts, selon Tuttosport, ils essaient constamment d’arriver à une décision tôt.