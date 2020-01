Milan, Conti après Brescia: “Les gains augmentent ainsi notre estime de soi”

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

L’équipe AC Milan Andrea Conti a déclaré sur le succès hier soir à Rigamonti à travers un post sur Instagram: “Dans un chemin de croissance, il y a des hauts et des bas, ce n’est pas notre meilleur match, mais trouver la victoire des soirées comme ça augmente l’estime de soi et aussi … les points au classement “, les mots de l’ex Atalanta sur le Milan 1-0 contre Brescia.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

25.01 13:19 – Milan, Conti après Brescia: “Les victoires augmentent ainsi notre estime de soi”

25.01 13:15 – Milan, via Suso et à l’intérieur de Florentino. Les Portugais peuvent être prêtés

25.01 13:15 – liveSassuolo, à 13h30 la conférence de presse de De Zerbi

25.01 13:15 – liveLazio, à 13h30 Inzaghi lors de la conférence de presse

25.01 13:15 – liveInter, à 13h30 Antonio Conte parle

25.01 13:10 – liveHellas Verona, à 13:30 la conférence Juric

25.01 13:10 – liveRoma-Lazio, à 13h30 la conférence Fonseca

25.01 13:00 – live Napoli-Juventus, la conférence de presse de Maurizio Sarri

25.01 12:56 – liveCagliari, Maran: “Nous donnons une continuité à la performance de Brescia”

25.01 12:53 – Admission de Dybala: “Oui, en été j’étais sur le point de quitter la Juventus …”

25.01 12:49 – Udinese, Gotti: “Zeegelaar est déjà bien intégré, il sera appelé à Parme”

25.01 12:49 – liveLecce, Liverani: “La défense à trois peut être une solution”

25.01 12:48 – liveNapoli, Gattuso: “Le marché de janvier affecte tous les acteurs”

25.01 12:45 – Rome, Perez arrive pour rester. Il y aura une obligation de racheter 13 millions

25.01 12:37 – Bologne officielle, Okwonkwo retourne à l’Impact de Montréal en prêt

25.01 12:34 – Juventus, avant la tentative de Kurzawa pour Pellegrini: pas de Cagliari

25.01 12:30 – Parme, la dernière idée pour la défense est le catalan Jorge Cuenca

25.01 12:26 – Gattuso: “Sarri parmi les meilleurs au monde. J’ai aussi fait du copier-coller”

25.01 12:23 – Officiel de Milan, Dani Olmo s’estompe enfin. Aller au RB Leipzig

25.01 12:19 – tmwMilan, Robinson est le premier choix. Il vient avec le Wigan

25.01 12:15 – Inter, avec Eriksen le spécialiste des coups de pied manquants arrive

25.01 12:08 – Les bulletins d’Ibra – Méconnaissable devant le but, mais Milan a changé

25.01 12:00 – Udinese, West Ham fort sur Fofana. L’option de Turin de plus en plus faible

25.01 11:56 – live Udinese, Gotti sûr: “Il est plus difficile d’affronter Parme que Milan”

25.01 11:53 – Juventus-Barcelone, l’échange Marques-Pereira ouvre la voie entre les clubs

25.01 11:45 – Brescia, éclaireur du PSG hier soir à Rigamonti: Tonali “sorcière”

25.01 11:38 – Les bulletins de Tonali – Une autre catégorie: aujourd’hui à Brescia, demain dans un grand

25.01 11:34 – tmwRoma, un millier de fans chargent l’équipe: des chœurs contre la Lazio

25.01 11:30 – Gênes, les Parisiens en rouge et bleu emmènent Eyango et Flavio Bianchi à Turin

25.01 11:23 – Les bulletins de Donnarumma – Heureusement Gigio est là: le sauveur de l’AC Milan

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …