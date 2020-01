Dani Olmo libérer le marché. Objectif concret de Milan, pour lequel Zvone Boban s’est personnellement engagé à convaincre le milieu de terrain espagnol du Dinamo Zagreb, attire de plus en plus l’attention de toute l’Europe: Allemagne, Angleterre et Espagne ils l’observent de près et, selon Sportske Novosti, le Wolverhampton aurait un prêtOffre de 25 millions d’euros.