Milan, dans les coulisses de Paquetà: selon la rumeur de Milanello, … | marché

Aujourd’hui, La Gazzetta dello Sport a expliqué comment les choses vont maintenant pour Lucas Paquetà avec Milan: “Entre un banc et un autre, Paquetà a rassemblé les doux regards du PSG de Leonardo, qui ne s’est jamais manifesté. concrètement, et Fiorentina, qui a frappé pour un prêt sans recevoir de réponses positives: l’AC Milan a refusé in extremis. Maintenant le ballon est de retour entre les pieds de Pioli: ce sera à lui d’essayer de valoriser le talent de Lucas. approche, même si de Milanello ils parlent d’un Paquetà concentré, pas du tout distrait par les dernières heures du marché: l’entraînement est revenu aussi intense que celui d’il y a un an, quand Gattuso l’avait immédiatement inséré au milieu de son 4- 3-3 ce qui en fait un support inamovible en quelques jeux “.