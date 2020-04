Milan distribue des masques et de la nourriture à ses partenaires de plus de 65 ans

Milan a commencé ce vendredi à livrer à domicile des boîtes de nourriture et des appareils médicaux, tels que des masques faciaux, aux fans de plus de 65 ans abonnés au stade San Siro, pour s’occuper d’eux en cette période d’urgence due au coronavirus.

04/10/2020 à 17:01

CEST

EFE

Le club milanais s’est associé à une initiative lancée il y a quelques semaines par la Roma, qu’il a dédiée à ses abonnés de plus de 75 ans, et a livré des boîtes avec de l’eau, des pâtes, des desserts, de la bière, des médicaments et des masques, en plus des foulards “rossonere”. .

“Ce vendredi a commencé la livraison par Milan de 2000 boîtes avec les nécessités de base, des masques et des objets Milan personnalisés aux fans qui se sont abonnés à la saison 2019-2020 à l’âge de 65 ans, une catégorie particulièrement menacée dans cette expérience en raison de la COVID-19 “, lit-on dans la déclaration de Milan.

“Les colis seront livrés chez les fans. Un geste qui veut véhiculer une proximité qui est un élément fondamental des valeurs du club “, a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, divers clubs de football italiens ont fait des dons, promu des collectes de fonds et lancé des initiatives caritatives pour prendre soin de leurs fans en difficulté.

Les joueurs de Bologne, par exemple, ont personnellement appelé leurs abonnés “tifosi” qui vivent seuls pour leur parler quelques minutes et les encourager dans cette période difficile.