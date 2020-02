Milan domine une Juve en crise. Sarri sauvé de la pénalité infligée par Valeri, mais il peut perdre avec n’importe qui | Primapagina

La Juve est en pleine crise (idées, jeu, vitesse) et méritait de perdre le match aller de la Coupe d’Italie avec l’AC Milan si l’arbitre Valeri n’a pas accordé un coup de pied inconcevable, après une évaluation abstruse devant la vidéo.

Il arrive que, maintenant près de 90 ‘, Cristiano Ronaldo (le pire jusqu’à ce moment avec Ramsey, Pjanic et Matuidi) se coucha à l’envers sur le ballon et qu’il claque sur un bras ouvert de Calabre, également en fuite pour contrer les Portugais. La Calabre a été abattue alors que Cagliari de Cerri était le premier jour du championnat lorsque Brescia a été honoré d’une pénalité cérébrale, reconnue comme une erreur quelques mois plus tard par l’ineffable désignateur Rizzoli. Donc non seulement la Calabre est à moins d’un mètre de Ronaldo, mais elle est également filmée et donc ne voit même pas la balle. Quant aux bras, ils ne sont larges que parce que le défenseur saute et que personne au monde n’a jamais sauté avec ses bras près de son corps.

Pour l’honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître que Valeri, à première vue, l’avait laissé faire l’action ne voyant rien. En effet, à un partisan de la Juventus, il aurait dit que la Calabre avait été abattue. Qui sait pourquoi, après avoir revu l’action, il a changé d’avis. Sur la disquette, bien sûr, est allé Ronaldo qui a battu le centre, tandis que Donnarumma est allé à sa gauche.

Ainsi, la pire Juventus de la saison n’a pas seulement égalisé en marquant un but à l’extérieur (un avantage pour le retour), mais aura une bonne chance de passer le tour le 4 mars car il à Turin, il y aura les Ibrahimovic, Castillejo et Theo Rodriguez disqualifiés, ce dernier même expulsé par l’arbitre (les deux cartons jaunes sont légitimes) alors qu’il restait dix-neuf minutes.

Sans pénalité donnée, la Juve n’aurait pas égalisé même avec l’homme supplémentaire pour la simple raison que les siens sont presque tous libérés. De Sciglio, très coupable de l’objectif de Rebic, n’est pas représentable à ces niveaux et on ne sait pas pourquoi Sarri lui donne toutes ces opportunités étant donné que Cuadrado, haut dehors, a joué tout le match. De Ligt a raté quelques avances palpitantes, Bonucci est distrait et présomptueux, Alex Sandro ne défend pas (Le centre de Castillejo pour le but est venu de son côté) et les attaques de manière prévisible. Parmi les milieux de terrain, j’ai déjà dit qu’ils étaient les pires sur le terrain avec Ronaldo. Si ce n’était pas pour Buffon (trois arrêts décisifs) La Juve se serait effondrée, alors qu’elle brillait devant Dybala (toujours le seul à venir vers le ballon, le seul capable d’ouvrir le jeu et de donner du temps à ses coéquipiers) et Cuadrado (son seul tir dangereux rejeté par Donnarumma à la fin des temps).

L’AC Milan, quant à lui, se débrouille très bien, joue avec brio, défend bien et chaque fois qu’il passe le métacampo, ça fait peur. Nous avons vu la même équipe que la première mi-temps avec l’Inter mais, cette fois, elle n’a pas échoué à l’intervalle, mais a continué à broyer le jeu, à créer des opportunités en profitant de la taille du terrain, essayez Ibrahimovic qui a trié les boules sages. Comme toujours, il a marqué Rebic sur croix par Castillejo, même si De Sciglio qui le regarde et n’intervient pas est une image qu’il faut garder au musée des horreurs défensives.

Le match était bon et à 4-4-2 l’AC Milan Juventus a curieusement répondu avec le même système de jeu. Chez les Rossoneri Rebic et Calhanoglu alterné en groupe et en soutien à Ibrahimovic, tandis que les extérieurs de la Juventus étaient Cuadrado à droite et Matuidi à gauche. Milan a tiré plus et a gardé le ballon moins, contrairement à la Juve, lente et compatissante, qui ne savait pas quoi faire du ballon car ses adversaires fermaient tous les espaces à l’avance, surtout après la tête.

Sarri a décollé Ramsey, dans ce cas au centre de Pjanic, en insérant le malheureux Bentancur (tu te souviens de Vérone?), puis via De Sciglio pour Higuain (passage au 4-3-3 avec Dybala à droite pour chevaucher Cuadrado), enfin rabiot pour Matudi (structure révisée avec Pjanic et Bentancur).

Pioli, sans le penalty, aurait ramené à la maison la victoire de toute façon, mais l’expulsion de Theo Hernandez pesait. Laxalt il a pris la place de Rebic, s’installant à gauche, puis Salemaekers a alterné Castillejo et Paqueta a remplacé Calhanoglu, dévié vers la gauche.

Milan peut se plaindre, mais il n’est certainement pas éliminé. En effet, contre une Juventus comme celle-ci, tout le monde peut gagner. Même Brescia qui descendra dimanche au stade galvanisé par l’idée de pouvoir le faire.