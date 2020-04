Milan, écoutez Onana: “Merci Ajax, c’est le moment de faire un pas en avant”

Hakim Ziyech n’est peut-être que le premier d’une longue liste de joueurs qui pourraient quitter l’Ajax sans pouvoir terminer la saison. Parmi les joueurs expirants, Klas-Jan Huntelaar pourrait être parmi eux. Et puis les bijoux que les grands noms européens aiment: Donny van de Beek, Nicolas Tagliafico, le jeune Sergino Dest. Et André Onana. Aujourd’hui, le Camerounais a rejoint Milan et un œil également sur Barcelone, le club dans lequel il a grandi: “J’ai vécu cinq bonnes saisons ici, mais le moment est venu de passer à l’étape suivante. Ne vous méprenez pas, je suis très heureux de la L’Ajax est reconnaissant au club. Mais nous avons conclu cet accord l’année dernière. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer, mais mon intention est claire “, a-t-il déclaré à AD.

