Milan, écoutez Sacchi: «Qu’est-ce que je pense de Rangnick et de ses équipes» | marché

Arrigo sacchi, ancien entraîneur de Milan et ancien entraîneur de l’équipe nationale italienne, a parlé à SportMediaset de l’urgence du coronavirus et pas seulement: “J’ai dit une fois: le football est la chose la plus importante des choses sans importance. Les gens meurent ici. Nous nous battons, mais dans les médecins et les infirmières le font en particulier. Ils luttent contre la mort. Dans un tel contexte, nous avons du mal à parler de football. L’Italie refuse de changer. Pour renouveler, il est important d’avoir des connaissances, cela permet d’avoir de l’innovation et courage. Rangnick à Milan? Je pense que c’est un bon technicien, mais personnellement je ne le connais pas. Ses équipes ont bien joué au football».