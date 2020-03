Milan, écoutez Tesser: «Pobega peut intéresser Bénévent car Inzaghi …» | marché

“C’est un footballeur qui dépense beaucoup, faisant les phases défensives et offensives avec une telle générosité. Il a de grandes marges de croissance. Bénévent peut être intéressé par lui car Inzaghi l’a formé à la Primavera de Milan. C’est un milieu de terrain très intéressant venu d’une saison en Serie C à Terni. Je le trouve toujours très motivé et il atteindra un bon niveau. Ce sera alors à lui de choisir son avenir. ” Lors d’un entretien avec le journal Tuttosport, l’entraîneur de Pordenone Tesser fait le point sur la situation du milieu de terrain appartenant à Milan Pobega.