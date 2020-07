Milan et la Juve fourniront le match du jour »Presse du football

Lundi 06 juillet 2020

Rossoneros et Bianconeros commenceront à offrir le spectacle à partir de 15h45 à San Siro. La victoire de Milan leur laisse l’illusion de conserver une place dans les compétitions européennes. Pour gagner, la Juventus serait plus proche d’un nouveau Scudetto.

Dans le duel le plus attractif de la 34e journée de Serie A, Milan et la Juventus entreront en collision. Les équipes les plus gagnantes du football italien s’affronteront dans un duel où les deux auront beaucoup à jouer. Sur ce même sujet, Xperto vous propose cet engagement spectaculaire en tant que fête unique.

Le facteur de gain est pratique avec n’importe quel résultat. La victoire du local, Milan, donne le paiement de 2,80 par rapport au pari. L’égalité donne un bénéfice de 2,75. Alors que le triomphe de la «Juve» donne une rémunération de 1,70. N’oubliez pas que vous pouvez parier sur www.xperto.cl, Xperto Mobile – application pour smartphones – et dans toutes les agences Polla du pays.

LEADERSHIP JUVENTUS

La «Vecchia Signora» est la case avec le meilleur record de Serie A. C’est l’équipe avec le moins de défaites et le plus de victoires. Situation qui le rapproche de son neuvième Scudetto consécutif, puisqu’il a sept points d’avance sur son maximum poursuivant, la Lazio, alors qu’il reste huit dates à jouer.

ROSSONERA STRETCH

Milan a une séquence de cinq matchs sans perte, son deuxième meilleur record de la saison. La dernière victoire a été remportée contre la Lazio, deuxième du classement, marquant à domicile. Ils sont également incités à atteindre des positions internationales.

GARDIEN DE BUT RONALDO

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de la Juventus et le deuxième dans la table des artilleurs derrière Ciro Immobile. Le Portugais a 25 conquêtes en Serie A et recherche la distinction Capo Cagnoneri.

