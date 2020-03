Milan et Paquetà peuvent dire au revoir: la Fiorentina étudie le coup | Primapagina

En attendant de trouver un semblant de normalité, le Fiorentina travaille à planifier l’avenir. Il y a trois priorités sur l’agenda violet: renouvellements d’églises et Vlahovic e la recherche d’un précieux milieu de terrain.

FIORENTINE SUR PAQUETA ‘- Selon ce que révèle Repubblica, dans son édition toscane, la Fiorentina étudie l’assaut sur Lucas Paquetà de Milan. Un joueur qui reçoit l’appréciation totale de Daniele Pradè et de la propriété, qui déjà en janvier avait fait une tentative avec les Rossoneri. Les alternatives répondent aux noms de Rodrigo De Paul, objectif partagé avec Milan, et Ruslan Malinovskyi, d’Atalanta.

LE COÛT – Lucas Paquetà à Milan a perdu des certitudes. À la fois technique et tactique: il n’a pas donné de réponses à la fois du milieu de terrain et du milieu de terrain. Cela a fait perdre confiance au joueur qui, en janvier, s’est retrouvé à l’hôpital pour un léger malaise accusé après Milan-Udinese et s’est exclu de la convocation de Pioli à la veille du match de Brescia. C’est pourquoi pour Elliott et Gazidis le Brésilien n’est pas peu fiable: l’évaluation est d’environ 30 millions d’euros, prévient la Fiorentina.