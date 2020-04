Milan et Rome: Gotze devient papa, mais rêve d’Italie pour aider Ann-Kathrin Estero

Mario Gotze rêve d’un transfert en Italie comme la prochaine aventure de football. L’attaquant du Borussia Dortmund est sur le point d’expirer et s’offre aux clubs italiens dont Milan, l’Inter et la Roma. Cependant, le choix de notre pays n’est pas accidentel et est lié à l’avenir de l’épouse, Ann-Kathrin. En fait, le splendide modèle allemand a beaucoup de travail avec l’Italie (et avec Milan et Rome en particulier) et souvent et volontiers dans le passé, elle s’est fait prendre en photo lors d’une visite dans notre pays.

Le couple est en plein essor et la famille Gotze est sur le point de s’agrandir. Ann-Kathrine est en effet enceinte et l’a également confirmée à Vogue Allemagne. “Quand j’ai découvert que j’étais enceinte, j’ai été surprise. Tout s’est passé si vite et en même temps j’avais peur car c’est quelque chose qui vous lie définitivement. Mario me soutient toujours e il attend beaucoup que je me nourrisse de façon saine, que je pratique des sports et que je dorme bien. Il m’entraîne maintenant! ».

