Milan, Fenerbahce relance pour Rodriguez: les dernières nouvelles de la négociation | marché

Comme appris de calcioomercato.com, Fenerbahce égalise l’offre PSV pour Ricardo Rodriguez: prêt portant intérêt avec obligation de remboursement de 6 millions d’euros. L’arrière dans les 48 prochaines heures décidera, le club turc qui s’engage offre plus au joueur que le néerlandais. Ce sont des heures cruciales pour l’avenir de Rodriguez, de plus en plus près de dire au revoir à Milan.