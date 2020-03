Milan, fond Rangnick: contacts avant Noël et accord: Pioli reste en lice

Ivan Gazidis, PDG de Milan, a confirmé sa confiance en Stefano Pioli à plusieurs reprises ces derniers jours: le manager sud-africain a également expliqué au manager de Rossoneri qu’il était toujours en lice pour confirmation malgré les nombreuses rumeurs qui circulent Ralf Rangnick. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport ce matin, les contacts entre le club et Rangnick se sont bien passés et ont commencé au lendemain de la défaite de Bergame: le 23 décembre, en effet, les dirigeants d’Elliott se sont rencontrés en secret l’Allemand, qui est actuellement le “responsable du sport et du développement du football du groupe Red Bull”. Et un accord entre les parties aurait également été conclu, même si l’accord contient plusieurs clauses, dont par exemple celle qui prévoit le paiement d’une pénalité à l’ancien Leipzig au cas où Elliott déciderait de changer de stratégie.