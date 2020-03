Milan, fou de Bonaventura: cinq clubs sur lui

la Lazio, le Naples, le Rome, mais aussi turin et le Fiorentina. en Serie A tout le monde pense à Giacomo Bonaventure pour renforcer votre milieu de terrain. Un joueur recherché par tous … sauf par ceux qui l’ont chez lui. Le milieu de terrain, 31 ans en août, n’est plus un pivot fondamental de la nouvelle Milan. Aussi à cause de plusieurs blessures, les deux dernières saisons à la cour du diable ont été vraiment difficiles pour lui.

Tous les scénarios

Bonaventure doit expirer en juin et les Rossoneri ne semblent pas prêts à renouveler son contrat. Pour cette raison, Mino Raiola, son agent, regarde autour de lui. Comme déjà mentionné, la Fiorentina et Turin sont sur la piste du joueur milanais, à la recherche d’un acteur technique et d’expérience pour améliorer les effectifs. Les deux équipes capitolines, Lazio et Rome, font également plus d’une réflexion sur “Jack”, prêtes à saisir un pion de qualité et d’expérience à 0. Enfin, Napoli fait la queue. Ici Bonaventura trouverait également son ancien technicien, Rino Gattuso, mais pas seulement. Une place dans l’équipe napolitaine pourrait être libérée si, l’été prochain, Fabian Ruiz s’en ira.