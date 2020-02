Milan, Gabbia: «C’est le couronnement d’un rêve. Ibra? Il parle peu, mais ses mots pèsent lourdement. Mes modèles … ‘| Serie A

Débuts en Serie A pour Matteo Gabbia, qui a pris la place de la personne blessée Kjaer pendant Milan-Turin. Le jeune défenseur des Rossoneri s’est entretenu avec Sky Sport à l’issue de la rencontre: “C’est le couronnement d’un rêve, de moments de travail importants. Je remercie le staff et les compagnons, je voulais dédier le jeu à mes grands-parents. J’ai toujours essayé de travailler dur , en discutant avec les gens qui m’aiment, nous avons décidé de continuer dans cette voie: je suis très heureux et j’espère continuer comme ça. Propriétaire à Florence? Voyons ce qui se passe, il y a la semaine et les décisions du manager. J’essaye tous les jours travailler et m’améliorer, que ce soit une défense à trois ou deux. L’entraînement est très important. Je suis heureux, j’aime ce soir mais à partir de demain je pense que je vais bien m’entraîner. Modèles? Il y en a beaucoup, en ce moment j’essaie d’apprendre de mes camarades de Romagne, Musacchio, Kjaer. Vous pouvez apprendre beaucoup d’eux. Ensuite, voir des gens comme Maldini, Nesta, Thiago Silva … J’ai toujours essayé de voler quelque chose. Le changement? Je pensais que finalement une opportunité était venue, j’étais calme et pas inquiet upato parce que j’ai bien travaillé ces derniers mois. Ibrahimovic? il m’a complimenté, ce n’est pas beaucoup de mots mais ceux qu’il dit valent beaucoup. Filippo Galli? C’était très important pour moi, il m’a toujours aidé en me faisant passer du milieu de terrain au défenseur, merci beaucoup. ”