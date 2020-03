Milan, Ganz: «Je redécouvre la famille». Giunti: ‘Près des garçons, parlons de tout’ Serie A

Maurizio Ganz, manager de l’équipe féminine de Milan, et Federico Giunti, guide du printemps, ils ont parlé de l’urgence du coronavirus. “De cette façon, nous retrouvons aussi la famille. Je suis à la maison avec ma femme et mes enfants, nous parlons beaucoup. Avant, peut-être, ce n’était pas comme ça.” “Le terrain – souligne Giunti, qui a remporté le championnat Primavera 2 avant l’arrêt forcé – en ce moment, personne ne peut nous le donner mais la technologie nous permet d’être plus proches que nous ne le sommes réellement. Je pense que le personnel, j’ai j’ai passé des coups de fil avec les garçons. Je voulais entendre leur voix. Nous avons aussi parlé de sujets qui ne sont pas liés au football, beaucoup ont de la maturité. ”