Milan, Gazidis veut retirer deux autres joueurs du club en juin | marché

Selon La Gazzetta dello Sport, Milan est maintenant également aux prises avec le problème des renouvellements, en partie à régler avec le superviseur Raiola. “La stratégie de Gazidis dans ce cas est assez claire quand il s’agit de trentenaires comme Kjaer et Bonaventura, il voudrait les libérer et se concentrer sur les jeunes. Nous devrons en discuter et établir une vision commune. De toute évidence, le problème des investissements sur le marché est à la base de tout. : Maldini et Boban se sont retrouvés dans certaines situations les mains liées et cela a également créé une mauvaise humeur entre les deux factions “, lit-on.