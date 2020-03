Milan, hypothèse Milik si Ibrahimovic ne reste pas: les détails

Bien que l’urgence du coronavirus ait arrêté notre coup de pied, le idées de marché ils restent toujours en cercle. Le plus vivant, pour le moment, concerne le centre avant de la Naples Arkadiusz Milik, grande suggestion de Milan pour reconstruire une attaque qui, très probablement, sera l’orphelin de Zlatan Ibrahimovic.

Les détails

Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, il est très compliqué de penser que le Suédois du numéro 21 peut renouveler avec la meneghini. La raison est sans aucun doute liée aux adieux de Zvonimir Boban, ancien directeur financier des Rossoneri à qui l’ancien Los Angeles Galaxy et l’Inter avaient donné leur mot pour le transfert.

Maintenant, parmi les idées de l’AC Milan, la présence du Milik polonais est forte, en marge du projet de son Napoli et loin de toute possibilité de renouvellement avec le même. Pour le diable, cependant, ce n’est qu’une simple suggestion: aucun contact et aucune négociation n’ont encore été entamés. Nous en reparlerons probablement cet été.