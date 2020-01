Milan, Ibra ne suffit pas: le renfort pour Pioli de la Bundesliga

NOUVELLES DU MARCHÉ MILAN – Une autre performance décevante des Rossoneri mise en scène à San Siro contre Sampdoria de Ranieri. Pas même l’arrivée de Ibrahimovic elle a permis de secouer une équipe qui semble découragée et tente de faire un résultat en ne s’appuyant que sur des individus. À la fin du match, Maldini et Boban ils sont immédiatement retournés au travail pour renforcer l’équipe dans le but de ramener le Diable où son histoire mérite: et voici le nom de Nabil Bentaleb, milieu de terrain classe 94 du Schalke et l’équipe nationale algérienne, ce qui pourrait donner qualité et substance au milieu de terrain de Pioli.

Le transfert est une option plus que souhaitée par le club allemand, qui pourrait donner au joueur la formule du prêt avec droit de rachat. De nombreux autres clubs auraient jeté leur dévolu sur l’Algérien: Crystal Palace, Lyon, Marseille et Hoffenheimil ne sera donc pas facile pour les Rossoneri de battre la compétition.