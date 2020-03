Milan, Ibrahimovic est la seule certitude: ses adieux seraient un problème | Primapagina

Ivan Gazidis a pris du temps sur le renouvellement d’Ibrahimovic, reporter la conférence jusqu’en juin. Et c’est la raison de la querelle avec Boban, qui a fait pression pour qu’un accord soit trouvé immédiatement. Et en ce qui concerne le match d’hier entre Milan et Gênes, on ne peut qu’être d’accord avec le manager croate: en ce moment l’équipe ne dépend que du champion de Suède.

LE MILAN D’IBRAHIMOVIC – 14 points en 8 matchs, 3 buts (plus un en Coupe d’Italie) en 8 apparitions en Serie A. Les chiffres en disent long mais pas tout, car Zlatan Ibrahimovic a changé Milan de différents points de vue. À l’exception de la défaite d’hier où il était le seul à le croire jusqu’à la 90e minute, avec Zlatan sur le terrain, toute l’équipe était invitée à ne jamais abandonner un pouce, restant compacte. Une formation plus sûre, qui s’est souvent accrochée à son totem suédois pour se sentir plus forte. La carte d’identité est certes limitative car elle ne permet pas un discours à long terme, mais renoncer à son expérience dans la énième reconstruction pourrait se révéler criminel. Mino Raiola a donné à Ivan Gazidis la disponibilité de comprendre les plans d’Elliott, mais le même joueur n’a pas digéré la position prise par le PDG de Rossoneri. Et il y a aussi des rumeurs d’une confrontation houleuse lors de la séance d’arrivée avant le match contre Gênes. Retenir l’agacement d’Ibrahimovic sans Boban sera très difficile, tout comme les joueurs les plus représentatifs de l’équipe.