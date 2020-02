Milan, Ibrahimovic: «J’ai arrêté de jouer après 2-1. Inter Milan du premier semestre … ‘| Serie A

So Zlatan IbrahimovicL’attaquant de l’AC Milan s’est entretenu avec Sky Sport après la défaite contre l’Inter lors du derby: “Pourquoi? Difficile de l’expliquer, première mi-temps presque parfaite, deuxième presque inverse. Nous avons dit que les 15 premiers étaient importants et nous avons marqué deux buts, puis tout s’est mal passé. Dans le premier, nous avons suivi tactiquement tout ce que nous avions fait pendant la semaine, puis dans le second, nous avons pris le premier but et l’équipe a perdu confiance, nous avons arrêté de jouer et d’y croire. Changer le climat de la pièce? Quand on perd c’est difficile, dans un derby, mais jeudi est le suivant et on récupère bien maintenant et on vise jeudi. Après le but de Brozovic, nous avons cessé de tout faire, puis tout est tombé après le deuxième. L’expérience compte aussi, si vous gagnez 2-0, vous devez savoir gérer, surtout en tant qu’équipe comme l’Inter. Mais la première mi-temps de l’Inter n’était pas la seconde mi-temps. Je pensais plus fort, puis en seconde période, ils ont montré qu’ils étaient deuxième. ”