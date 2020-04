Milan, il n’y a pas de place pour Reina. Et ce pacte avec Aston Villa … | .

Le coronavirus est derrière, Pepe Reina regarder vers l’avenir avec un doute: où sera-t-il? Les dernières déclarations du gardien espagnol suggèrent que le plan a déjà été défini dans sa tête: “Je pense qu’il sera difficile de retourner à Naples à l’avenir. Je manque quelques années de ma carrière, je pense que mon temps dans le football prendra fin après l’année prochaine en Milano ». Retour du prêt àAston Villa donc et dernière année de contrat avec les Rossoneri, c’est ce qui attend les anciens Liverpool et Naples. Mais la situation n’est pas aussi fluide que les mots de Reina peuvent le faire apparaître.

ENGAGEMENT AVEC ASTON VILLA – Tout d’abord, le séjour de la classe 82 à Birmingham n’est pas encore hors de question, en vertu des accords conclus par Aston Villa et Milan au moment du prêt: pas d’obligation de rachat en faveur du club anglais, mais un pacte verbal qui permettra aux Villans d’arrêter Reina s’ils doivent atteindre le salut. Bien sûr, ce n’est pas un scénario simple à atteindre et pas seulement pour l’arrêt actuel de l’urgence du coronavirus: l’équipe coachée par Dean Smith est actuellement avant-dernier à 25 points, -2 du groupe composé de West Ham, Watford et Bournemouth qui se disputent leur séjour au Premier ministre. Beaucoup dépendra donc du redémarrage et de la finale du championnat, mais aussi en cas de non-rachat et de retour à Milan il y aurait d’autres facteurs à prendre en compte.

IL N’Y A PAS DE PLACE – Dans les plans de Milan, en fait, il n’y a plus de place pour Reina. Je pèse 3 millions d’euros nets d’engagement perçu par l’Espagnol, trop nombreux pour le tenir second de donnarumma et hors du prochain projet technique également en cas d’adieu de Gigio en été: dans ce deuxième cas, l’intention des Rossoneri serait de se concentrer sur un autre profil, avec Juan Musso Udinese au premier rang. Nous chercherions donc une nouvelle solution pour le gardien expert, une solution qui permet au club d’économiser de l’argent et au joueur de trouver de la place avant de terminer sa carrière, mais une chose est claire: qu’il reste ou non à l’Aston Villa, à Milan il y a plus de place pour Pepe Reina.

