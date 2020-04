Milan, il y a aussi Jovic pour après Ibrahimovic

“J’ai un contrat, voyons comment ça va se terminer. Si ça se termine.” Zlatan Ibrahimovic de la Suède envoie d’autres signaux à Milan, car son avenir sera l’un des sujets les plus chauds à affronter lors de son retour en Italie. En attendant une confrontation entre l’attaquant et Ivan Gazidis cela peut clarifier les chances réelles de permanence d’Ibra, les rossoneri ont déjà entamé la recherche d’un éventuel substitut. Et encore une fois, la route pour rouvrir Madridplus tard Theo Hernandez peut donner une autre solution au diable: Luka Jovic. Pas une nouveauté, car le Serbe avait déjà été une cible sensible l’été dernier, immédiatement après son atterrissage à réel par l’Eintracht, et également en janvier, il avait été évalué comme un renforcement possible comme alternative à Ibrahimovic. RETOUR DE FLAMME – Un profil de bienvenue a Elliott par l’âge et la performance, même si ses premiers mois au Santiago Bernabeu étaient loin d’être passionnants: la mémoire du joueur qui avait enchanté Francfort jumelé avec Rebic, qui pourrait trouver dans les Rossoneri. Oui, car l’intérêt n’a pas baissé et la volonté du Real Madrid d’investir dans un nouvel avant-centre ouvre la porte à une vente par Jovic. Peut-être en prêt, comme le suggèrent les médias espagnols, mais il ne faut pas oublier que l’été dernier, la formule du prêt à sec avait en fait fait bouger la propriété milanaise, peu encline à une simple valorisation des talents d’autrui. Maintenant, Real serait plus enclin à insérer une option de rachat, mais il ne suffit pas de surmonter cet obstacle pour que l’idée de Jovic devienne réalisable pour Milan: l’engagement des Serbes pèse environ 10 millions d’euros par saison, trop dans la perspective d’une réduction des coûts que Gazidis est prête à poursuivre. Les obstacles, notamment d’un point de vue économique, ne manquent pas, mais Milan reste vigilant et les changements que connaîtra le marché des transferts après l’urgence du coronavirus peuvent ouvrir des aperçus pour de vrai: Jovic est une vieille idée toujours à la mode, le Diable veut se faire lui-même trouvez-le prêt si l’occasion se présente.