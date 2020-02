Milan-Juve, revivez MOVIOLA: il n’y a pas eu de pénalité pour la Juve, doute que pas donné à Cuadrado. Hernandez rouge | Primapagina

Même pour le match aller de la Coupe d’Italie entre Milan et la Juventus, Calciomercato.com vous propose le Moviola LIVE du match.

LA DÉSIGNATION

MILAN – JUVENTUS Jeudi 13/02 h. 20h45

Valeri (Bindoni-Fiorito; IV homme: Chiffi; VAR: Nasca; AVAR: Vivenzi)

PREMIER MOITIÉ

8 ‘- Ramsey réclame une pénalité pour avoir poussé Bennacer dans la zone. L’intervention est légère, il semble que le Gallois se laisse tomber.

29 ‘- Ibrahimovic saute avec les bras larges et frappe De Ligt au visage avec son coude. Pour Valeri, il est jaune et après un contrôle, le var confirme également la pénalité pour Milan. Le Suédois était méfiant et ratera le retour (LIRE ICI).

31 ‘- Jaune aussi à Ramsey qui entre tard sur Theo Hernandez. Juste avertissement.

36 ‘- Mauvaise intervention de Rebic tard sur Cuadrado, Valeri cette fois grâce au rouge et au noir à l’extérieur, mais le jaune était là.

40 ‘ – Dybala anticipe Ibrahimovic au moment du tir depuis le bord de la Juventus et pour Valeri c’est la faute de l’attaquant. La peine, cependant, est inversée car c’est Ibrahimovic, clairement anticipé, qui donne un coup de pied à Dybala.

42 ‘- Valeri ne voit pas une intervention brutale de l’épaule de Dybala sur Bennacer et la poursuite de l’action prévient Théo Hernandez, pour une intervention sur l’Argentine. L’outsider espagnol a également été prévenu et ratera le retour.

43 ‘- Le jeu se met en colère et Valeri perd le contrôle. Après avoir perdu le duel avec Cuadrado, Kessie élargit son coude, frappant la Colombienne à la poitrine. Le var appelle l’arbitre, mais confirme finalement que l’intervention n’est pas rouge.

DEUXIÈME FOIS

50 ‘ – Un autre appel douteux de Valeri qui interrompt l’action dangereuse de Milan avec Rebic en 1 contre 1 avec Bonucci pour un handball de Ramsey sur le trocart. Punition pour Milan, mais l’avantage aurait pu être là.

58 ‘- Jaune à Kessie pour une faute tactique sur Dybala qui l’avait dépassé dans le tunnel.

61 ‘- Tous réguliers sur l’objectif de l’AC Milan

63 ‘- Sbracciata dans la zone de Rebic qui, en essayant de passer devant Cuadrado dans sa propre surface de réparation, le frappe avec un coude. Valeri laisse aller, le Var avec un contrôle silencieux ne donne pas la pénalité, mais la faute semblait être là même si le coude n’était pas rouge.

67 ‘- Castillejo a également été prévenu et lui aussi se méfiait. Le match retour sera manqué.

70 ‘- Une autre mauvaise faute Theo Hernandez sur Paulo Dybala, Valeri n’a aucun doute et tire le deuxième carton jaune.

88 ‘ – Ronaldo, jusqu’alors absent, se coordonne avec un survol volant qui frappe le ballon, mais est intercepté par le bras large de la Calabre qui tombait après le saut, tournant le dos au ballon. Valeri ne donne pas la pénalité mais appelé à l’examen sur le terrain change d’avis et accorde la pénalité, donnant le jaune à la Calabre.

LE CAS N’ÉTAIT PAS UNE PEINE – Dans ce cas précis, Rizzoli avait été clair lors de la rencontre avec les capitaines et entraîneurs à la mi-novembre. À cette occasion, le désignateur avait expliqué comment un épisode similaire (mains dans la région de Cerri à Cagliari-Brescia) n’était pas une sanction: La raison est liée au fait que le joueur est tourné et ne peut pas avoir la perception de l’endroit où va le ballon. La pénalité n’était donc pas autorisée.

Ce sont ses mots: “Le bras de Cerri est à 45 degrés, il est potentiellement punissable mais pour nos dispositions ce n’est pas de la rigueur. C’est parce qu’il faut donner la priorité à la dynamique de l’action avec le joueur de dos sur le critère géométrique du bras large, c’est une erreur car le il n’y avait pas de rigueur. Cela fait partie du processus de changement des règles. “