Milan-Juventus, les formations officielles. Il y a la Calabre, l’avant-centre de Dybala et la demi-aile de Ramsey

Stefano Pioli et Maurizio Sarri ont publié les formations officielles pour le match de ce soir entre Milan et la Juventus de la Coupe d’Italie. Photocopie de formation à celle du derby pour les Rossoneri, à l’exception de Conti, disqualifié, qui est remplacé par la Calabre. Au lieu de cela, les bianconeri visent 4-3-3 sans milieu de terrain, mais avec l’attaquant Dybala et Ramsey sur la ligne de milieu de terrain.

Milan (4-4-1-1)

donnarumma; Calabre, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-3)

Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristano Ronaldo.