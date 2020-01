Milan, Kjaer: “Je rêve de porter cette chemise depuis des années”

Le nouvel achat de l’AC Milan Milan Kjaer s’est entretenu avec MilanTV après la signature du contrat:

Que pensez-vous de l’AC Milan?

“C’est un club historique, dans lequel certains des champions les plus forts de l’histoire du football ont joué. Voici peut-être les défenseurs centraux les plus forts de tous les temps: Maldini, Nesta et Baresi. Milan était un rêve pour moi pour beaucoup ans et je suis enfin là, j’ai choisi les Rossoneri pour cette raison “.

Y a-t-il un footballeur du Milan AC du passé qui vous inspire?

“Maldini”.

Avant de signer, avez-vous demandé conseil aux Danois qui portaient le maillot de l’AC Milan?

“J’ai parlé à Tomasson il y a une semaine et il m’a toujours bien parlé de Milan et de Milan.”

Elle marque souvent sur la punition, une particularité pour un défenseur.

“À mon avis, c’est une compétence que vous avez ou que vous n’avez pas: je l’ai et donc je l’entraîne. Dans certaines équipes dans lesquelles je jouais, il n’y avait pas de tireur et je me suis donc entraîné pour devenir titulaire. Je n’ai pas à tirer , s’il y a un tireur qui marque, ça va. S’il manque, je suis là. “

Comment le championnat de Serie A a-t-il changé depuis votre première expérience?

“Maintenant, des joueurs forts sont revenus en Serie A et les équipes italiennes se portent mieux en Europe. Ce n’est plus un football composé d’équipes fermées et de redémarrages, il y a maintenant un jeu plus rapide et plus moderne”.

Quel est votre objectif avec le maillot Rossoneri?

“Pour amener l’AC Milan le plus haut possible. Ici, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de joueurs avec une telle qualité. Je suis venu ici, où il y a un projet intéressant. Je suis seulement prêté, mais j’espère que je pourrai gagner le renouvellement et pouvoir faire le maximum pour Milan “.

Le chiffre 4 apparaît souvent sur sa chemise, pour quelle raison?

“J’ai commencé avec 4 au Danemark et c’est le même numéro que mon père portait quand il a joué. Chaque fois que j’essayais toujours de jouer avec ce numéro, s’il n’était pas disponible, je cherchais le prochain disponible: 14, 24, 34 et ainsi de suite. dans ce cas, il y en avait 14 et 24 disponibles, mais mon père m’a recommandé 24 parce que c’est le numéro avec lequel j’ai commencé en Italie. J’espère que c’est le numéro avec lequel nous nous retrouverons en Italie “.

Que signifie être capitaine du Danemark?

“Une chose difficile à expliquer en termes d’émotions. C’est un honneur pour moi”

Comment ça va physiquement?

“Très bien. Je sais à 100% que je me suis beaucoup entraîné et physiquement je suis au top. Je suis prêt.”

Qu’est ce que tu pense de Ibrahimovic?

“Il n’a pas besoin de moi ou d’une autre personne dans le football pour dire à quel point il est fort. Tout le monde sait que même à 38 ans, bien qu’il n’ait pas le même physique qu’il y a 10 ans, il est toujours fort. Même avec Cagliari on a vu comment cela fait la différence et c’est la raison pour laquelle Milan l’a prise “.