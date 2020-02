Milan, Kjaer vers la confirmation: la situation

Simon Kjaer a déjà convaincu le Milan et son expérience à l’AC Milan se poursuivra probablement également l’année prochaine. Selon la Gazzetta dello Sport, Milan pense au rachat du défenseur central danois prêté par Séville. Le prêt expire en juin 2020 mais 2,5 millions suffiraient pour acheter définitivement la carte Kjaer.

Kjaer et Ibra également l’année prochaine

L’ancien défenseur d’Atalanta est décédé Musacchio dans les hiérarchies de Pioli et semble avoir trouvé sa taille aux côtés du capitaine Romagnoli. Milan récupère et a besoin de confirmation et le premier pourrait être celui de Kjaer. Le renouvellement du contrat de Zlatan pourrait également intervenir dans les prochains jours Ibrahimovic.