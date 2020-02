Milan, la vraie somme versée à Flamengo pour Paquetà | marché

L’AC Milan a un problème appelé Lucas Paquetà. Sur le marché comme sur le terrain, car comme l’explique La Gazzetta dello Sport, en réalité le Brésilien a été payé il y a un an et demi 38,4 millions d’euros chez Flamengo: “On espérait pour certaines offres. Mais les seules propositions sont arrivées prêt, une formule peu pratique pour Milan (qui doit monétiser les transferts) et pour le joueur lui-même (s’il n’était pas entré immédiatement, l’équipe en question aurait fini par privilégier les joueurs possédés) “.