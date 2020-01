Milan, l’accord pour Viña se bloque | Primapagina

Bloqué, avec le risque de sauter. La négociation entre Milan et Nacional pour l’outsider de gauche Matias Viña s’est échouée et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il puisse reprendre. Selon ce que Calciomercato.com a appris, le club uruguayen a refusé la proposition des Rossoneri, entre prêt et obligation de remboursement, pour un total de 8 millions. Boban et Maldini ne veulent pas aller plus loin et ont décidé de ne pas relancer.

ALTERNATIVES – Si le Nacional ne change pas d’avis, Viña restera en Amérique du Sud. Pour le rôle de député Hernandez, les options restent à la place de Rodriguez au départ Robinson de Wigan et Laxalt de Turin (toujours détenue par les Rossoneri, hypothèse très difficile puisque l’ancien Gênes a deux offres de la Russie), mais attention aux surprises.