SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Tottenham a rouvert son dialogue avec Milan pour Krzysztof Piatek. Aujourd’hui, selon les rapports de Sky Sport, il y aurait eu de nouveaux contacts entre les deux sociétés pour tenter de débloquer la négociation qui s’est déroulée il y a quelques jours. L’avant-centre polonais est toujours plus éloigné de la Serie A, mais pour l’éloigner de Milan, vous aurez besoin d’une formule qui permette au «Diable» de revenir de l’énorme investissement réalisé en janvier dernier.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

26.01 15:40 – Milan, le dialogue reprend avec Tottenham pour la vente de Piatek

26.01 15:39 – liveInter, Stellini: “Réaction de Lautaro trop excessive: il s’est trompé”

26.01 15:36 – Pessina double à Bentegodi: Hellas vole, Lecce en grande difficulté

26.01 15:36 – Suède 2, Udinese 0. Musso a tort, Kulusevski fait voler Parme

26.01 15:31 – Joueur à qui? Nainggolan est en meilleure forme que jamais. Et coule Conte

26.01 15:31 – Inter, Handanovic: “Nous n’avons certainement pas tiré à cause de l’arbitre”

26.01 15:22 – Dawidowicz déverrouille à Bentegodi: Hellas-Lecce 1-0 sur 19 ‘

26.01 15:22 – Gagliolo punit toujours l’Udinese: virage à gauche, 1-0 Parme

26.01 15:21 – Inter-Eriksen, à Tottenham aussi la collection d’un futur amical

26.01 15:17 – Inter, Antonio Conte furieux: la salle de presse de Meazza déserte

26.01 15:16 – liveInter-Eriksen: il y a un accord! Un avenir amical avec les Spurs

26.01 15:14 – Inter-Cagliari, les votes aux techniciens: Conte, changements tardifs. Maran devine les mouvements

26.01 15:11 – liveCagliari, Maran: “Égal mérité. Gol Lautaro laisse beaucoup de doutes”

26.01 15:08 – Les bulletins de Cagliari – Nainggolan débordent. Cragno, excellent retour

26.01 15:07 – Brescia, Matri out: il ira à Parme pour se ressusciter

26.01 15:02 – Serie A, le classement mis à jour: égal Inter, la Juve peut aller à +6

26.01 14:59 – Cagliari, Cragno: “Cela fait 5 longs mois, mais maintenant je suis content”

26.01 14:58 – Gênes, Radu fait ses adieux: il ira à Nizza en prêt pour 18 mois

26.01 14:55 – Sampdoria, Osti: “Tonelli fera bien, sa contribution sera importante”

26.01 14:54 – Bilan Inter – Young, débuts positifs. Godin, gâchis fatal

26.01 14:54 – Sassuolo, Carnevali confirme: “Caprari joueur intéressant”

26.01 14:53 – Lecce, Sticchi Damiani: “Nous espérons donner une continuité sur un pied d’égalité avec l’Inter”

26.01 14:53 – Cagliari, Maran: “Nous ne voulons laisser aucune pierre non retournée”

26.01 14:51 – Sampdoria, Ramirez: “Je veux jouer, l’entraîneur sait ce que je peux faire”

26.01 14:46 – Cagliari, Nainggolan: “Ici traité comme un joueur. Heureux pour le but”

26.01 14:43 – Hellas, Veloso: “Nous avons bien préparé le match, nous respectons Lecce”

26.01 14:39 – Lecce, Rossettini: “Bonne équipe de Vérone, mais nous voulons marquer des points”

26.01 14:32 – Parme, Faggiano: “Marché? Le KO anglais nous fait réfléchir”

26.01 14:31 – Hellas, Borini: “Ici pour aider l’équipe, direction Lecce”

26.01 14:30 – Inter-Cagliari 1-1. La loi de l’ex arrête un Inter qui ne peut plus gagner

1er étage

L’entraîneur de l’Inter Antonio Conte a choisi de quitter la salle de presse pour la conférence habituelle d’après-match. Évidemment furieux des événements survenus lors du match contre Cagliari. Les seuls membres de Nerazzurri à faire des déclarations seront le capitaine Samir …