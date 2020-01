Milan, Leao: «Quel sentiment avec Ibrahimovic! Il me donne toujours beaucoup de conseils »| Serie A

Rafael Leao s’entretient avec Milan TV avant le match de San Siro contre l’Udinese: “Nous sommes prêts à obtenir trois points de plus chez nous devant nos fans. Le sentiment de Ibrahimovic? Nous nous entraînons ensemble et cela me donne beaucoup de conseils. Lors du dernier match que nous avons tous les deux marqué, nous grandissons. La clé pour battre Udinese? Marquez immédiatement en première mi-temps et exercez une pression sur eux. ”