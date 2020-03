Milan, les cinq points d’accusation contre Gazidis | Serie A

Ivan Gazidis s’est retrouvé dans le collimateur des critiques des fans après ce qui s’est passé ces dernières semaines et qui a conduit au départ de Boban. Cinq principaux points d’accusation:

1) Mauvaise connaissance de l’italien et manque de clarté sur les futurs programmes.

2) Manque de nouveaux sponsors nets de difficultés sportives.

3) incapacité à concilier les moments critiques.

4) différences et peu de confiance dans le personnel d’encadrement qu’il a choisi.

5) une communication grossière avec la presse et les fans.