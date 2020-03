Milan, l’ex Vieri: «Gazidis est un lâche, mais qui est-il? Que fait-il? Boban a un rouage … je ‘| marché

chrétien Vieri, ancien attaquant, entre autres, de Milan, parle de la question managériale des Rossoneri, avec Gazidis prêt à s’éloigner Boban et Maldini parier sur Ralf Rangnick la saison prochaine. Voici les paroles de Bobo à Tiki Taka: «Boban a bien fait. Gazidis est allé parler au coach (Rangnick, ndlr) quand il n’a rien à voir avec ça. Mais qui est Gazidis? Que fait-il? Il y a Boban et Maldini dans ce rôle. Boban s’est-il tue? Dans la vie, vous devez être des hommes et avoir des balles et Boban en a. Maldini a appelé Boban pour travailler ensemble, ce sont des amis très proches. Boban n’a pas été renvoyé: l’un a fait un lâche, l’autre n’est pas une marionnette. Il a de la personnalité et dit des choses en face. Pourquoi Gazidis ne revient-il pas à Arsenal? ”