Milan: l’idée Politano revient, qui rêve toujours de Rome | Primapagina

En attendant le terrain et l’occasion de profiter du moment positif dicté par l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic et du changement tactique souhaité par Stefano Pioli, le Milan le marché à la recherche de un coup dans le bandeau qui peut ajouter de la qualité et, si possible, remplacer le mécontentement Suso lui permettant de quitter Milan.

L’IDÉE POLITAINE – Au cours des dernières semaines, les managers Rossoneri Boban et Maldini avaient contacté l’Inter Milan, sondant le terrain pour Matteo Politano avec l’agent du joueur qui s’était présenté sur les lieux. d’entendre la proposition du club. Contacts, idées aussi d’échanges possibles, qui ont toutefois décliné lorsque l’étranger a trouvé l’accord, désormais ignoré, avec les Roms. L’extérieur de l’ex-Sassuolo est revenu du mécontentement à Milan et pour cela, selon Tuttosport, L’idée de l’AC Milan de réessayer avec force est redevenue vivante dans l’esprit des deux managers.

RÊVES ENCORE DE ROME – Un grand travail de diplomatie sera nécessaire, inévitablement étant donné que le joueur est revenu à Milan sombre dans le visage. Politano était déjà vu avec la chemise jaune et rouge sur lui, celle qu’il acclamait enfant et dans laquelle il a grandi et, selon Corriere dello Sport, il rêve toujours de la possibilité d’atterrir à la cour de Fonseca indépendamment de l’inclusion de Spinazzola dans l’accord. L’extérieur a également mis l’offre du stand by Séville de Monchi e il espère que l’Inter et les Roms reprendront les négociations. AC Milan? Restez en arrière-plan, prêt à en profiter dans un triangle qui, avec Trigoria et Sevilla, implique également Suso et Under.