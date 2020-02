Milan, Maldini: «Je n’ai jamais vu une telle pénalité, je ne comprends pas. 30 secondes ont suffi pour le voir au Var ‘| Serie A

Donc le manager de Mila Paolo Maldini il s’est entretenu avec DAZN dans l’après-match de la Fiorentina-Milan: “Malheureusement, le point demeure, nous avons mieux joué que la Fiorentina, nous étions à juste titre en avance, nous n’avons pas réussi à gérer le match de la bonne façon. Un peu d’ennui sur le penalty, dans les matchs nous avions fait un exercice pour comprendre les choix d’arbitrage, mais le non-appel du VAR ne nous convainc pas. Si c’est de la rigueur je ne peux pas le comprendre. Il y a deux ans je me sentais beaucoup plus en sécurité. Il nous a dit que le toucher devait être décidé, c’était suffisant que l’arbitre perdrait trente secondes pour aller le revoir. De là, le jeu a changé. “

L’ÉQUIPE – “Nous sommes une équipe jeune, il est difficile de garder 90 minutes, surtout quand il est sous pression. Aujourd’hui la plupart des fautes sont les nôtres, le jeu était en contrôle, l’équipe a mal géré en 11 contre 10.”

CAGE – “Il a fait des progrès incroyables, il est venu de Lucchese, il a pu élever le niveau, il a gagné la confiance de Giampaolo puis de Pioli. Au final, au lieu de retourner sur le marché après la blessure de Duarte, nous nous sommes concentrés sur lui”.

LE JEU – “Milan doit être courageux, ils doivent toujours entrer sur le terrain pour gagner. Nous avons commencé avec un autre manager, nous avons fait un changement douloureux, la base de Milan de l’avenir, cependant, se voit”.

FUTUR – “Aujourd’hui, je voudrais parler du football, il y a beaucoup à dire. Soit le VAR doit être simplifié ou clarifié, le non-appelé est mauvais pour tout le monde. Il a résolu beaucoup de choses, l’utilisation doit se faire d’une manière différente”.

VAR – “Aujourd’hui était le but d’Ibra, ils sont allés le voir et l’ont annulé, sur la faute de Dalbert ils sont allés le voir et ils l’ont expulsé. Je ne comprends pas pourquoi la troisième fois ils ne sont pas allés voir. Juger ce toucher pas assez de toucher c’est compliqué, je ne pense pas qu’il soit facile pour un arbitre de comprendre quand un toucher est fort. Je n’ai jamais vu de pénalité comme celle-ci, vous voyez qu’il n’y a pas de pénalité. Pouvoir comprendre l’étendue du toucher est impossible, la règle me semble toujours être ça. “