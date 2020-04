Milan n’abandonne pas Musso, c’est le premier choix si Donnarumma démarre: les détails | .

L’AC Milan n’abandonne pas Juan Musso: le Gardien argentin de l’Udinese il reste en effet le premier choix du club rossonero en cas de départ de Gigio Donnarummaviens un an après l’expiration naturelle du contrat et bien plus indécis quant à son avenir, qui doit nécessairement être établi lors de la prochaine session de marché si le club ne veut pas courir le risque de le perdre à zéro en un an. Le nom dudéfenseur extrême né en 1994 il est inscrit en lettres rouges sur le cahier de la direction milanaise, qui réaffirme son intérêt: c’est en fait le profil qui aime le plus, le favori des hommes du marché milanais.

LE PRIX ET LE DÉFI À L’INTER – Udinese demande 30 millions d’euros le laisser partir: précédemment L’Inter avait bougé plus concrètement pour le gagner, mais n’a pas fermé, pour un certain nombre de raisons: i des doutes sur un investissement important pour un joueur qui serait encore une réserve, car il jouerait le rôle de deuxième gardien derrière l’intouchable capitaine Samir Handanovic, surtout dans une session qui implique beaucoup de dépenses sur le marché Nerazzurri.

LE RÔLE POUR ÊTRE PROPRIÉTAIRE – Milan a plus de place pour la négociation, si l’on considère l’éventuel transfert de Donnarumma: également dans le rouge et le noir, bien qu’il ne puisse pas jouer la Ligue des champions, ce serait absolument le propriétaire de la chemise. Il reste donc le principal candidat pour l’objectif de Milan, mais tout dépendra de Donnarumma: la classe 1999 voudrait rester à Milan, mais son renouvellement est toujours en haute mer. Milan est là pour Musso.

@ AleDigio89