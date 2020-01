Milan ne mérite pas, mais Pioli remercie les stars. Comme Ibra, Rebic est l’homme de la providence | Primapagina

Ibrahimovic n’est pas l’homme de la providence, même s’il entre dans l’action décisive. C’est Ante Rebic, un Croate de vingt-sept ans prêté par l’Eintracht à Francfort: deux buts contre l’Udinese, un but de victoire à Brescia où Milan ne méritait pas de gagner ou, si vous préférez, Brescia ne méritait pas de perdre. Ce n’est pas un hasard si parmi les meilleurs de Milan, il y a Donnarumma, le protagoniste de trois interventions extraordinaires.

Tout d’abord, une curiosité sur le terrain, une coïncidence vraiment unique. Le gardien milanais avec son frère sur le banc, et l’attaquant de Brescia, qui n’est pas un parent des deux premiers, également sur le banc: pour soutenir Torregrossa, Corini préfère Ayé, qui n’a plus joué depuis novembre. Le Parisien est apprécié pour une tête, sur un centre de Sabelli, qui engage Donnarumma. Au 4-3-2-1 de Brescia, Milan a répondu avec la formule qui a donné de bons résultats lors des dernières sorties, mais il y a une nouveauté importante: au lieu de Musacchio, nous voyons à nouveau Kjaer, à mes yeux un mystère glorieux. Il traverse les échecs à travers l’Europe et pourtant il parvient toujours à trouver des admirateurs et un engagement somptueux. Averti au bout de deux minutes, il mérite d’être expulsé avec la secode jaune, qu’il y avait tout, pour une faute au milieu du terrain sur Torregrossa. Valeri le remercie malgré l’encerclement des Bresciens, qui protestent en vain. Le président est également sur le banc, cette fois sans guitare.

Milan commence de façon prometteuse et crée immédiatement une opportunité avec Kessie, mais s’égare ensuite même si le but semble avoir été atteint quand Hernandez, sur un ton moindre que les dernières sorties, offre à Ibra la plus gloutonne des balles pour une plaque gauche qui cela semble banal au vieux pirate qui glisse comme le dernier des brocchi.

En seconde période, il entre dans le fauteuil Tonali, qui serait l’architecte de l’avantage de Brescia si un hors-jeu rattrapé par le Var ne frustrait pas tout. Le Donnarumma milanais devient le porte-étendard de la résistance milanaise en refusant à Torregrossa une joie que le capitaine mérite. Pioli espère pour les stars et remplace Leao (qui n’aime pas) par Rebic, dans l’espoir qu’il sera décisif face à l’Udinese. Les étoiles lui donnent raison.

LA TABLE

Brescia-Milan 0-1 (première mi-temps 0-0)

marqueurs: 26’st Rebic (M)

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, chancelier, Mateju; Bisoli (42’st Skrabb), Tonali, Dessena (25’st Ndoj); Romulo; Torregrossa, Ayè (32’st Donnarumma). Tous.: Corini

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu (31e Krunic); Ibrahimovic, Leao (12’st Rebic). Tous.: Chevilles

arbitre: Paolo Valeri de Rome

ammonites: 2 ’pt Kjaer (M), 20’ pt Sabelli (B), 36 ’pt Hernandez (M), 43’ pt Conti (M), 16 ’Benaccer (M), 43’ Skrabb (B)