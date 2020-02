Milan, objectif Rangnick: de Mané à Haaland, ses 5 grandes perspectives sur le marché | Primapagina

vous Ralf Rangnick l’idée que Milan essaie très fort pour l’année prochaine. Le scénario, qui on vous le dit en exclusivité depuis le 27 novembre, voit l’entraîneur allemand et directeur technique du club.

QUI EST – Mais qui est Ralf Rangnick? Après vous avoir raconté 5 curiosités à son sujet, il est temps d’analyser le travail d’un protagoniste du football allemand et au-delà. Une carrière pas trop chanceuse en tant que footballeur, suivie d’une autre en tant qu’entraîneur et manager. Premier directeur sportif, puis responsable du pôle sportif – mais aussi du scoutisme et des relations extérieures – de toute la galaxie Red Bull, qui comprend Salzbourg, Leipzig et le club de New York.

DES PHOTOS ÉNORMES – Le premier grand succès remonte à 2012: à Salzbourg, il dépense 4 millions pour Sadio Mané, un attaquant semi-inconnu qui porte 6 buts en 22 apparitions pour le maillot de Metz. En Autriche, le Sénégalais a explosé: 31 buts en 63 apparitions de 2012 à 2014, avant de le vendre à Southampton pour 15 millions d’euros. Avec l’intuition de Rangnick commence donc la fable de Mané, champion d’Europe en charge de Liverpool. A propos de Liverpool: il y a quelques semaines l’achat – par les Reds – de Takumi Minamino. Les Japonais ont débarqué à Salzbourg en 2015, pour ensuite marquer 42 buts en 136 matchs. La dépense initiale? Seulement 800 000 euros.

CYCLONE HAALAND – Mais cela ne s’arrête pas là. Toujours à Salzbourg, en 2014, il arrive Naby Keita: un million et demi est suffisant pour garantir un joueur capable de marquer 17 buts en 59 matchs. Une performance qui lui vaut le «saut» d’un Red Bull à l’autre: deux ans plus tard, il s’installe à Leipzig pour 29,75 millions d’euros. En Allemagne, il marque 14 buts en 58 matchs. Pas mal pour un milieu de terrain. Le même sort est tombé Dayot Upamecano: en 2015, il est allé à Salzbourg pour 2,20 millions d’euros, deux ans plus tard, il a déménagé à Leipzig pour 10 millions d’euros. Aujourd’hui, après 66 apparitions au total, cela vaut au moins cinq fois plus. La dernière cerise est sans aucun doute Erling Haaland, homme du moment dans le football européen. Salzbourg ne l’a apprécié que pendant six mois: acheté à 8 millions, qui a marqué 17 buts en 16 matchs, il a été revendu au Borussia Dortmund pour la somme de 20 millions de commissions les plus riches en janvier dernier. Une intuition tout simplement extraordinaire.

LES QUELQUES FLOP – En plus des nombreux grands succès marqués, dont Kimmich, Klostermann et les plus chers Timo Werner et Dani Olmovoici aussi des offres décevantes. C’est le cas de Marcelo Saracchi, a atterri à Leipzig en 2018 pour 12 millions d’euros et auteur de seulement 13 apparitions en un an et demi. Ça ne s’est pas mieux passé Ademola Lookman, attaquant qui n’est venu sur le terrain que trois fois mais a été payé 18 millions. Le dernier cas est Jean-Kevin Augustin, a payé 16 millions mais jamais l’auteur du saut de qualité définitif, à tel point qu’il a d’abord été prêté à Monaco puis à Leeds. Le travail général de Rangnick ne peut cependant être considéré que comme positif: maintenant, dans son avenir, il pourrait y avoir l’aventure Rossoneri …