Milan, OFFICIEL deux nouveaux dirigeants rejoignent l’entreprise Serie A

Par un communiqué de presse officiel, Milan a annoncé l’entrée dans la société de Valerio Rocchetti, dans le rôle de directeur de la vente au détail, des licences et du commerce électronique et d’Alessandro Zissis dans le rôle de directeur du site. Valerio Rocchetti rejoint le Rossoneri Club après une longue expérience dans le monde de la vente au détail à Slam Jam et dans le groupe Yoox Net-A-Porter.