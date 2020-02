Milan, OFFICIEL: Laxalt est de retour | marché

Diego Laxalt revient à Milan, maintenant c’est officiel et le site Web de la Lega Serie A l’a communiqué. Blown Antonee Robinson de Wigan, le club de l’AC Milan a rappelé Diego Laxalt. Demain, l’extérieur sera à Milan. Par conséquent, le prêt à Turin extérieur a été interrompu, ce qui avait également été demandé par la Fiorentina au cours de la journée. Dans cette première partie de saison à la grenade, Laxalt avait récolté 18 apparitions. No Robinson, le remplaçant de Ricardo Rodriguez – et l’adjoint de Theo Hernandez – ne seront donc pas Laxalt.