Milan, OFFICIEL: Paolo et Daniel Maldini positifs pour le coronavirus, joueurs en isolement cellulaire jusqu’au 3 avril | Primapagina

Même Milan touché par le coronavirus. Paolo et Daniel Maldini sont les premiers membres milanais testés positifs à Covid-19. Au cours de la journée, la Juventus a annoncé la positivité de Dybala après celles de Rugani et Matuidi. Alors le club de l’AC Milan l’a annoncé avec un note officielle dans la soirée: “L’AC Milan annonce que le directeur de la zone technique du Club Paolo Maldini, a appris avoir eu des contacts avec une personne positive et avoir des symptômes de virose en cours, hier, il a été soumis à un prélèvement qui a été testé positif pour le coronavirus. De même, son fils Daniel, attaquant de l’AC Milan, a rejoint la première équipe.

Paolo et Daniel sont en bon état et, ayant déjà passé plus de deux semaines chez vous sans contacts extérieurs, comme prévu par les protocoles médico-sanitaires, ils prolongeront la quarantaine pendant le temps nécessaire à une guérison clinique complète».

Paolo Maldini avait eu des symptômes de grippe avant le match contre Gênes joué à huis clos à San Siro le 8 mars et était resté à la maison dans l’isolement à la place les joueurs de Rossoneri sont isolés à partir de la suspension de l’entraînement à Milanello jusqu’au 3 avril prochain.