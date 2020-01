Milan: officiel Reina à Aston Villa

Pepe Reina est un nouveau joueur duAston Villa. Le gardien de but de 1982 sera prêté par Milan jusqu’à la fin de la saison. Le responsable est venu via Twitter avec la société anglaise qui a accueilli les Espagnols de cette manière.

Le Tweet

L’Espagnol revient ensuite à Angleterre où, en défendant les enjeux de Liverpool, a vécu les meilleures années de sa carrière, remportant la Coupe de la Ligue, la Coupe d’Angleterre, le Community Shield et surtout, un Super Coupe de l’UEFA. Dans le palmarès de Reina, il y a aussi 2 championnats d’Europe et 1 championnat du monde, rejoignez l’équipe nationale de Roja entre 2008 et 2012.