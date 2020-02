Milan, pacte d’entreprise pour l’Europe: mais l’avenir est de plus en plus Rangnick | Primapagina

Milan est divisé. Une entreprise et deux âmes: la première dirigée par Ivan Gazidis, choisie directement par le propriétaire, l’autre composée de Zvonimir Boban et Paolo Maldini, à la tête du domaine technique. Frictions et diversité de vues présentes, développées ces derniers mois. D’une part, nous pensons rationaliser la structure globale de l’entreprise, nous recherchons des résultats sportifs pour attirer des sponsors et avec eux des contrats riches. L’autre philosophie, portée par les deux drapeaux Rossoneri, veut revenir au sommet dans les plus brefs délais. Deux visions lointaines: un thème devenu d’actualité dans ses réflexions sur Ralf Rangnick, nom du banc de l’AC Milan prévu par Calciomercato.com il y a plus de deux mois, ce qui se confirme de plus en plus. Bien que Maldini ait récemment tenté de le coincer (“Ce n’est pas le bon profil”).

Vers l’objectif. L’objectif minimum est d’atteindre la qualification de la Ligue Europa, le rêve mène plutôt au retour de la Ligue des champions. Difficile, mais pas impossible, aussi parce que Pioli fait un excellent travail. L’entreprise se rassemble autour de lui pour lui témoigner son estime et sa confiance. Un accompagnement pour mettre fin à une mauvaise saison, avec l’échec du projet Giampaolo, mais évolue de manière positive, notamment à partir de janvier, avec l’arrivée d’Ibrahimovic.

PROFIL IDÉAL – Le pacte pour l’Europe, signé par les deux âmes corporatives de Milan, ne change pas ce que Calciomercato.com dit depuis un certain temps: Pioli sera à peine confirmé, et Ragnick est un nom de plus en plus central dans les futures hypothèses de l’AC Milan. Le propriétaire l’aime beaucoup, et le voit dans un profil d’expérience, capable de remplir un double rôle, de manager et coach, qui pourrait également être exploité en scoutisme, pour éviter d’autres erreurs sur le marché. Le travail de l’Allemand à Leipzig était également convaincant. C’est pourquoi sa candidature grandit et prend de plus en plus de valeur. Il est maintenant temps de compacter, d’essayer d’atteindre le meilleur objectif possible. Puis, à la fin de la saison, un nouveau Milan pourrait voir le jour.