Milan, Paolo et Daniel Maldini coronavirus positifs: le communiqué

Après la nouvelle de la positivité de Paulo Dybala et de sa petite amie, une autre mauvaise nouvelle arrive dans le monde du football italien: Paolo et Daniel Maldini sont positifs à Covid-19.

Cela a été communiqué par le club Rossoneri lui-même, qui a simultanément calmé tout le monde. Les deux membres sont en fait en bon état et prolongeront l’isolement obligatoire afin de garantir la guérison et d’éviter l’infection d’autres personnes.

Milan, la déclaration sur les conditions de Paolo et Daniel Maldini

“L’AC Milan annonce que le directeur de la zone technique du Paolo Club Maldini, ayant appris avoir été en contact avec une personne séropositive et présentant des symptômes persistants de virose, a été soumis hier à un prélèvement qui a été testé positif pour le coronavirus. De même le fils DanielL’attaquant de l’AC Milan a rejoint la première équipe.

Paolo et Daniel sont en bon état et, après avoir déjà passé plus de deux semaines chez eux sans contacts extérieurs, comme le prévoient les protocoles médico-sanitaires, ils prolongeront la quarantaine le temps nécessaire à une guérison clinique complète “

Cependant, Daniel Maldini s’entraîne avec la première équipe depuis un certain temps, il ne peut donc pas être exclu que d’autres cas puissent se produire à Milanello.