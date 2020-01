Milan, Paquetà a demandé à ne pas être appelé: ce n’est pas paisible, il y a un marché | Primapagina

Le milieu de terrain brésilien du Milan, Lucas Paquetà il n’a pas été rappelé au vu du défi qui verra les Rossoneri affronter Brescia demain. La motivation est liée à la volonté du joueur qui a demandé Stefano Pioli ne pas figurer sur la liste.

DEMANDE DE PAUSE – L’AC Milan ne pourra pas le mettre à disposition malgré le fait que le joueur soit à 100% physiquement. Paquetà s’est entraîné avec le reste de l’équipe et était sur la liste, mais à la fin de la session, il est allé au bureau de Pioli et a demandé à ne pas être convoqué parce qu’il ne se sent pas calme.

LE MARCHÉ – Il y a plus car le player, utilisé avec le compte-gouttes par Pioli et de plus en plus en marge du projet technique, il a demandé une pause pour évaluer son avenir. Le joueur est sur le marché depuis un certain temps, hier l’agent est allé au bureau pour discuter de la possibilité d’un adieu qui se concrétise aujourd’hui.