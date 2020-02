Milan pas très humble et avec des joueurs inadaptés. L’Inter a tous tort, mais s’approprie le derby. Pour cela, le Scudetto va gagner | Primapagina

Comme on l’attend largement de la logique et de ma prédiction, L’Inter bat Milan et, grâce à une meilleure différence de buts (en attendant le deuxième affrontement direct), se gare devant la Juventus. Les points sont les mêmes, mais en plus du critère numérique, l’équipe de Conte est préférée car il gagne même lorsqu’il est à un pas de la défaite et rachète une première mi-temps abulique avec une seconde féroce et furieuse.

Il s’est terminé 4-2, mais le résultat aurait pu être 3-3 uniquement grâce à Ibrahimovic (une passe décisive, un but, un enjeu), un authentique coéquipier à la fois pour ce qu’il fait et pour la façon dont il se met au service de ses coéquipiers.

L’AC Milan, qui a joué le match et dirigé le match, il s’est suicidé en concédant deux buts en deux minutes (Brozovic sur 51 ‘et Vecino sur 53’) et montrant la pauvreté de toute sa défense. Je parle de département: au deuxième but Conti gardait Sanchez en jeu, au troisième (De Vrij se dirigeait du coin) anticipait Romagnoli et au quatrième, à la dernière minute de la reprise, Kjaer était dominé par Lukaku qui avait initié l’action au milieu de terrain, défendre le ballon de la même manière que je l’avais prévu.

Pioli a tout bien fait et mérite de récolter au moins un point. Mais cela ne serait arrivé que s’il avait des joueurs différents. Pas forcément plus talentueux, il suffirait qu’ils soient un peu plus humble et prêt à sacrifier.

Bien sûr, après avoir vu Vérone reconstituer la Juve, après avoir arrêté Milan et la Lazio, on se demande pourquoi une organisation collective avec des investissements à faible coût fonctionne mieux que l’équipe Rossoneri a coûté cent millions. La réponse réside dans la mentalité qui s’est créée chez les Vénitiens, alors que trop d’hommes de Pioli manquent. Il ne suffit pas de bien jouer (c’est arrivé pendant toute la première mi-temps), il faut savoir qu’un grand adversaire (et l’Inter l’est) peut être remis sur les rails même par un but épisodique et presque hors contexte (la conclusion de Brozovic était une magie complètement personnelle). Milan, en revanche, est passif depuis le début de la seconde mi-temps, il a donné quelques autres buts pour être ensuite terminé par Lukaku.

Par paradoxe Inter a a prouvé que il peut même gagner par une approche complètement fausse du jeu et le développement du passé. Et que, parfois, les individus compensent le glamour des idées et une manœuvre lente, maladroite et prévisible.

Une victoire névrotique donc qui renforce ma conviction: l’Inter va gagner le Scudetto non seulement parce qu’il est pratiquement déjà devant la Juve, mais parce qu’il est meilleur que la Lazio avec qui il affrontera dimanche soir. Un succès à l’Olimpico signifierait deux choses: éliminer la Lazio de la course au titre (ce serait moins de quatre) et mettre la pression sur une Juventus en difficulté (affronter Brescia à domicile, mais le résultat n’est pas du tout évident).

J’avais écrit qu’Eriksen quitterait le banc et il en fut ainsi. Conte a choisi une course 3-5-2 et de l’agressivité, mais a subi un Milan AC qui a joué immédiatement sur lui, le grand mérite de Pioli et son 4-4-1-1. Calhanoglu, le meilleur du jeu, a frappé un poteau après huit minutes.

De l’autre côté Vecino a raté un but après avoir galopé à droite de Lukaku. L’avance de l’AC Milan n’était pas surprenante car le ballon, à quelques exceptions près, seuls les Rossoneri y ont joué, mieux lire les situations, sortir et, surtout, presser. Le but de Rebic (40 ’) était le fruit précieux d’Ibrahimovic et du Les erreurs de Godin (battu en sautant et en fouettant) et di Padelli, hors du temps.

L’AC Milan s’est trompé sur la fin du match à la fois parce qu’il a doublé un moment avant l’intervalle (46e), et aussi parce que Skriniar a également perdu la marque d’Ibrahimovic sur un corner corrigé par Kessie. Cela ressemblait à une sérataccia.

Laisser sa tête dans les vestiaires a coûté cher à Milan. Brozovic avec une volée et Vecino, assisté de Sanchez, qui a évité le hors-jeu sur quelques centimètres, a remis l’Inter sur la bonne voie et a créé les conditions du dépassement. S’il est vrai que les Rossoneri ont repris le jeu en manoeuvrant le ballon avec dextérité, il est également vrai que l’Inter a redémarré dans les espaces laissés par Milan.

Puis le 3-2 (De Vrij à la 70e minute) venu du coin est une pure coïncidence. Cela avait toujours été Lukaku pour lui faire plaisir avec un tir dévié. Quand il est entré Eriksen (71 ‘à la place de Sanchez) la tendance s’est accentuée, même si le Danois a risqué de mettre immédiatement le sceau sur le jeu et de mettre fin au défi avec un coup franc de trente mètres (80’) qu’il a claqué sous la barre transversale et est éclaboussé.

Pioli a changé (du 4-4-1-1 au 4-3-3 avec Paquetà et Leao sur le terrain), Milan a tenté de forcer l’armure défensive adverse et il aurait réussi si un en-tête d’une passe d’Ibrahimovic n’avait pas touché le poteau. Cependant, un précédent handball en attaque par Bonaventura (entré en 83 ‘pour Rebic) et non détecté par l’arbitre Maresca, en plus de la véhémence d’Ibrahimovic sur Skriniar, aurait probablement déclenché le Var.

L’Inter a ouvert la fête sur le but final de Lukaku (Moses Cross), dissolvant la grande tension. La Juve n’est plus en avance et dimanche à Rome l’impératif est de couler la Lazio

LA TABLE

Inter-Milan: 4-2

Buteurs: 40 ’Rebic, 46’ Ibrahimovic, 6 ’s.t. Brozovic, 8 s. Vecino, 25 ‘s.t. de Vrij, 48 s. Lukaku

Passe décisive: 40 ’Ibrahimovic, 46’ Kessié, 8 ’s.t. Sanchez, 25 s. Candreva, 48 s. Moïse

Inter: Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva (de 35 ‘s. Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Sanchez (à partir de 26 ‘s. Eriksen).

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (à partir de 34 s. Leao), Kessie (à partir de 36 s. Paqueta), Bennacer, Rebic (à partir de 39 s. Bonaventura); Calhanoglu, Ibrahimovic.

Ammonites: Vecino (I), Barella, Skriniar, Kessié, Conti, Lukaku

expulsés:

Arbitre: Fabio Maresca (de la section de Naples)