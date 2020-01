Milan passé et futur: les enfants de Berlusconi montent sur une appli gay, l’homme le plus riche du monde est Arnault | Estero

La société italienne Bending Spoons (participée entre autres par H14, la détention de trois Les fils de Silvio Berlusconi: Barbara, Eleonora et Pierluigi) tentent de grimper Grindr, l’application de rencontres gay la plus populaire au monde, bisexuel et transgenre. Le développeur milanais des plateformes IOS aurait obtenu une ligne de financement de 260 millions d’euros pour lancer une offre pour le groupe américain, désormais contrôlé à 60% par la société chinoise de jeux vidéo Kunlun.

Pendant ce temps, le tête à tête continue pour le titre d’homme le plus riche du monde entre l’Américain Jeff Bezos (Amazon) et le Français Bernard Arnault. Rejoint le petit club des milliardaires avec des actifs supérieurs à 100 milliards de dollars, le propriétaire du groupe de luxe LVMH était le plus riche le 16 décembre et de nouveau pendant quelques jours en janvier 2020 selon le magazine Forbes. Arnault et Bezos sont destinés à échanger souvent des positions, comptant sur plus ou moins 115 milliards de dollars chacun.