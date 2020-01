Milan-Piatek, contact avec l’agent: les dernières | Primapagina

Quelque chose bouge. Si Krzysztof Piatek était également assis à Brescia pendant toutes les 90 minutes dans la douloureuse victoire de Milan; son agent veut déplacer quelque chose dans cette dernière semaine de marché. Contact direct avec la direction de Rossoneri pour comprendre quelle est la situation du Polonais, qui pour sa part, les «idées», est clair pour nous.

LES CONDITIONS – Voici, en fait, les mots d’hier du père de l’ancien Gênes: “Il ne veut pas réserver, il est prêt à quitter Milan”. Ces dernières semaines, plusieurs clubs de Premier League, comme Tottenham, Crystal Palace et Newcastle, a montré un intérêt pour le prêt du joueur qui a explosé la saison dernière, mais le Milan il veut le vendre purement et simplement. À tel point que tous les clubs anglais qui l’ont recherché se sont tournés vers d’autres objectifs. Aujourd’hui un contact utile pour comprendre s’il y a des développements sortants, avec le club de via Aldo Rossi en attente de la bonne offre, à partir de 30 millions d’euros.