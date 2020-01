Milan, Piatek revient tourner: maintenant il est plus facile de le vendre | Primapagina

Les nuits de Coppa Italia sont bonnes pour Kris Piatek. Juste à San Siro, il y a un peu moins d’un an, les premiers buts étaient arrivés avec le maillot du Diable en quart de finale contre Napoli et dans la même compétition il est revenu au but après un mois (le 8 décembre à Bologne), du la dernière fois. Milan, entraîné par l’attaquant polonais, régule les essais de Spal devant 32 000 supporters et s’envole vers les quarts de finale, où Turin, de Mazzarri, l’attend.

CONDITION OK – Avec Ibrahimovic sur le banc tout au long du match, l’attention est sur Piatek. Le Pistolero revient tirer à 20 ‘: échappée solitaire sur la splendide intuition de Bennacer et le droit mortel où Berisha ne peut rien faire. Mais l’ancien Gênes l’aime pour les mouvements, pour une attaque obsessionnelle de profondeur. Intelligent quand il donne un chocolat à jeter à Castillejo pour le but 2-0, généreux quand il poursuit tous les porteurs de ballon adverses. Un signal fort et clair: Piatek jouit d’une bonne condition physique et mentale.

EN VENTE – La ligne de l’entreprise sur Piatek ne change pas par rapport à ce qui a été rapporté ces derniers jours. L’équipe nationale polonaise il est absolument transférable mais à deux conditions: une offre de 28/30 millions doit arriver via Aldo Rossi et uniquement pour un transfert permanent. En Angleterre Tottenham, Aston Villa et West Ham étudient la situation très attentivement. Le but de ce soir peut devenir une passe décisive pour Boban et Maldini.